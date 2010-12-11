-ESKİŞEHİR'DE 10 KATLI BİNADA YANGIN ESKİŞEHİR (A.A) - 11.12.2010 - Eskişehir'de 10 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. Yenidoğan Mahallesi Yunuskent Sitesi'ndeki 10 katlı bir binanın bodrumundaki kullanılmayan bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından çıkan dumanın binayı sarması sonucu, apartmanda yaşayan çok sayıda kişi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sırada dumandan etkilenen Abdullah Güngör (47) ile Süleyman Gülten (58), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söz konusu iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken, dumanın yoğunluğu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar soğuk hava nedeniyle bir süre arabalarında ve dışarıda bekledi.