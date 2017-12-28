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Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yeni yıl için fidan dağıtımı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ORMAN Bölge Müdürlüğü'nce, yeni yıl dolayısıyla Eskişehir ile Afyonkarahisar'da 25 bin fidan ücretsiz dağıtılacak

28 Aralık 2017 18:09

ESKİŞEHİR, (DHA) - ORMAN Bölge Müdürlüğü\'nce, yeni yıl dolayısıyla Eskişehir ile Afyonkarahisar\'da 25 bin fidan ücretsiz dağıtılacak. 
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, \'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim\' kampanyası çerçevesinde cuma, cumartesi ve pazar günleri Eskişehir\'de 3, Afyonkarahisar\'da da 13 noktada ücretsiz olarak fidan dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi. Temel, \"Vatandaşlara topraklı çam türü fidanlar vereceğiz. Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmek istiyoruz. Toprak, don olmadığı sürece fidanlarını dikebilirler. İsteyenler, ilkbahara kadar da bekletebilir\" dedi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı için çamları usulsüz kesmek isteyenlere karşı gerekli önlemleri aldığı, özellikle kent merkezlerine yakın ormanlık alanlarda devriye sayısını artırdığı belirtildi.

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