Eskişehir ve Urfa'da 38 polisin görev yeri değiştirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde 12 şube müdürü ile 2 şube müdür yardımcısının görev yerleri değişti. Şanlıurfa'da da dün 64 polisin görev yerinin değiştirilmesinden sonra 24 polisin daha yeri değiştirildi.

Asayiş Şube Müdürü Gülbey Yolcu Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karayel Önleyici Hizmetler Şube Müdürü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Fatih Çalışır da Asayiş Şube Müdürü görevine getirildi.



Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Kazım Çiriş İnşaat Emlak Şubesi Müdürü, İnşaat Emlak Şube Müdürü Ayhan Gülbasar Koruma Şube Müdürü, Koruma Şube Müdürü Cüneyt Gökçek Çocuk Şube Müdürü, Çocuk Şube Müdürü Ahmet Değirmenci de Hassas Korumaları Bölge Müdürü oldu.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Deniz Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Bölge Trafik Şube Müdürü Ekrem Ekim Hukuk İşleri Şube Müdürü, Hukuk Şube Müdürü Mehmet Yediparmak EKKM Şube Müdürü, EKKM Şube Müdürü İmdat Gök Spor Şube Müdürü, Spor Şube Müdürü Yasin Baltacı da Trafik Tescil Şube Müdürü görevine getirildi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Çaban Bozdağ Çocuk Şubesi Müdür Yardımcığı, Güvenlik Şubesi’nde görevli emniyet amiri Erkan Soydan da Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

Şanlıurfada da 24 polisin görev yeri değişti

Önceki gün 64 polisin görev yerinin değiştirildiği Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli şubelerinde görevli 1’i emniyet amiri 2’si Başkomser olmak üzere 24 polisin daha görev yerleri değiştirildi.

Asayiş, Çevik Kuvvet, Terör ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 1’i emniyet amiri 2’si Başkomser toplam 24 polisin görev yerleri değiştirilerek başka şubelerde görevlendirildi. Yapılan yeni düzenleme sonrası polislerin yeni görev yerlerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde dün de Asayiş, Çevik Kuvvet, Terör ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 2’si emniyet amiri 64 polisin görev yeri değiştirilmişti.