Eskişehir Valiliği, 15 günlük etkinlik yasağı getirdi

Eskişehir Valiliği tarafından, kentte kamuya açık alanlarda bazı etkinliklerin belirli süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Eskişehir Valiliğince kamuya açık alanlarda bazı etkinliklere 15 günlük yasak getirildi. Eylül ayının başından itibaren geçerli olacak yasakların Eskişehir Valiliğince www.eskisehir.gov.tr adresinden yayınladığı duyuruldu. Yasaklarla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin toplama ve toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş, pankart asma, protesto eylemi gibi etkinlikler 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren (15) gün süre ile yasaklandığına dair valilik kararı valiliğimize ait www.eskisehir.gov.tr adresinde yayınlanmıştır" denildi.