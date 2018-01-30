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Eskişehir Tabipler Odası eski Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinden, Eskişehir Tabipler Odası eski Başkanı Dr

30 Ocak 2018 13:07

ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinden, Eskişehir Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, gözaltına alındı.  
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında Dr. Bülent Nazım Yılmaz, sabah saatlerinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir\'deki evinde gözaltına alındı. Kentte pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Yılmaz, evinde yapılan aramanın ardından TEM Şubesi\'ne getirildi. Bülent Nazım Yılmaz\'ın buradaki işlemlerinin ardından Ankara\'ya götürüleceği belirtildi.

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