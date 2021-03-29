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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 90 kişinin Koronavirüs testinin karıştığı iddia edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

29 Mart 2021 13:30

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 90 kişinin Covid-19 PCR test sonuçlarının veri giriş programında yapılan hatayla karıştığı iddia edildi. Testi pozitif olmasına rağmen veri giriş hatasıyla kişilerin PCR testleri negatif görünürken, negatif olanlar ise pozitif olduğu sanılarak evlerinde ilaç tedavisine alındı. Yanlışlık ise yapılan kontroller sonrasında fark edilerek test sahipleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

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