-ESKİŞEHİR PANCAR KOOPERATİFİ'NDE ARAMA ESKİŞEHİR (A.A) - 19.03.2011 - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Şube ekipleri, Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla arama yapıyor. Sabah saatlerinde binaya gelen polis ekipleri, yapılan bir suç duyurusunun ardından savcılık talimatıyla kooperatif binasındaki çok sayıdaki evrakı inceleme altına aldı. Başkanlığını, Eskişehirspor Kulübü Başkanı da olan Halil Ünal'ın yürüttüğü kooperatifin yaklaşık 82 bin civarında üyesinin bulunduğu bildirildi. Kooperatif binasında polis ekiplerinin araması sürüyor.