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Eskişehir oto sanayide patlama oldu: 4 kişi yanarak hayatını kaybetti

Eskişehir'de Oto Tamirciler ve Tornacılar Sitesi’ndeki makine imalatı yapan bir atölyede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi

22 Haziran 2012 17:52

Eskişehir'de oto tamircileri ve tornacılar sitesindeki bir atölyede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de Oto Tamirciler ve Tornacılar Sitesi’ndeki makine imalatı yapan bir atölyede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki Oto Tamirciler ve Tornacılar Sitesi’ndeki makine imalatı yapan bir atölyede saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 işçi içeriden çıkamadı ve atölyede yanarak can verdi.

Yaralıların da olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, 4 kişinin yanmış cesedini buldu. Olayla ilgi soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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