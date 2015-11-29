Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki Eskişehir-Mersin İdmanyurdu maçında forma krizi yaşandı.

Mersin İdmanyurdu'nun golcüsü Ricardo Pedriel takım arkadaşı Khalili'nin da giydiği 55 numaralı forma ile sahaya çıktı. Soyunma odasında yanlışlıkla Khalili'nin yedek formasını giyen Pedriel, maça bu şekilde çıkınca sahada 2 tane Khalili oldu.

10 dakika aynı formayla oynadılar

Karşılaşmada aynı formalı iki oyuncu 10. dakikaya kadar aynı formayla top koşturdular.



Yanlışlığın fark edilmesi üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır, Pedriel'i formasını değiştirmek üzere kenara yolladı. Karşılaşmanın 10.dakikasına kadar arkadaşının forması ile oynayan Pedriel yedek kulübesine gelerek kendisine ait olan 58 numaralı formayı giydi.