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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı

24 Ocak 2018 19:24

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir, İzmir, Bursa, Erzurum ve Elazığ\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları önü sürülen 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesi\'ne götürüldü.

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