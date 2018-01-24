Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir, İzmir, Bursa, Erzurum ve Elazığ\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları önü sürülen 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesi\'ne götürüldü.