Eskişehir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde, havacılara yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 19\'u gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 5 pilotun bulunduğu 15 muvazzaf subay ile TSK\'dan ihraç edilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonları kullanarak, görüşme yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 19 kişi, TEM Şubesi\'ne götürülürken, haklarında yakalama kararı olan 7 kişinin de arandığı belirtildi.