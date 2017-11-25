Eskişehir Kadın Meclisi: 10 ayda 337 kadın öldürüldü (2)

KADINLAR YÜRÜDÜ

Eskişehir\'de yaklaşık 100 kadın, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle yürüyüş yaptı.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde akşam saatlerinde toplanan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, \'Yasalarınızı tanımıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı birlikte güçlüyüz\' yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Çeşitli sloganlar atan kadınlar, İsmet İnönü Caddesi\'ne kadar yürüdü. Kadınlar, yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Emel Bilgin şunları söyledi:

\"25 Kasım Dominik Cumhuriyeti\'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı özgürlük mücadelesini yükselten Mirabel kız kardeşlerin diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri ve cesetlerini bir uçurumun dibinde bulunduğu alçak bir saldırının, utanç gününün ve insanlık ayıbının yıldönümüdür. Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü\'nü, tüm dünyada faşizmin, adaletsizliğin, şiddetin, gericiliğin, yoksulluğun yükseldiği bir ortamda karşılıyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar halay çekip oynadı ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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