Eskişehir hazırlık maçında açıldı: 3-1

Turkcell Süper Lig'de ilk iki haftayı golsüz beraberliklerle kapatan Eskişehirspor, Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.



Turkcell Süper Lig takımlarından Bursaspor ile Eskişehirspor arasında, Bursa Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki hazırlık maçını Eskişehirspor, 3-1 kazandı.



Karşılaşmanın 17. dakikasında Gökhan'ın attığı golle yenik duruma düşen Eskişehirspor, 35 ile 58. dakikalarda Lovrek ve 72. dakikada Abdullah'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.



BURSASPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 3



Stat: Vakıfköy Orhan Özselek



Hakemler: Erbay Aldemir xx, Seçim Demirel xx, Cumhur Altay xx



Bursaspor: Yavuz xx, Serdar Aziz xx, Emrah Kiraz xx, (Dk. 80 Ömer Erdoğan x), Cihan Kaptan xx, (Dk. 56 İbrahim Öztürk xx), Bekir Ozan xx, (Dk. 78 Muhammed Demir x), Marcelinho xx (Dk. 46 Veli xx), Gökhan Güleç xx (Dk. 62 Adriano xx), Romaschenko xx (Dk. 60 Eren Albayrak xx), Yenal x, Halil Zeybek x (Dk. 60 İsmail Özgür x), Fabricio Melo xx (Dk. 70 Mustafa Sarp x)



Eskişehirspor: Iveca xx (Dk. 46 Sinan xx), Sezgin xx, Koray xx (Dk. 80 Serkan Özdemir x), Vucko xx, Murat Önür x (Dk. 80 Ahmet Sağlam x), Bülent xx, (Dk. 85 Oğuz Sabankay ?), Doğa Kaya xx (Dk. 72 Selçuk x), Poljak xx (Dk. 72 Birol x), Yavla xx (Dk. 69 Abdullah xx), Lovrek xxx (Dk. 82 Bülent ?), Tayfun Türkmen xx (Dk. 46 Ömer Yalçın xx)



Goller: Dk. 17 Gökhan (Bursaspor), Dk. 35 ve 58 Lovrek, Dk. 72 Abdullah (Eskişehirspor)



Sarı Kartlar: Dk. 68 Bekir Ozan (Bursaspor), Dk. 40 Bülent (Eskişehirspor)

