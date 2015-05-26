Eskişehir Ford işçisi: Türk Metal Sendikası'nı istemiyoruz

Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda çalışan işçilerin dün (25 Mayıs 2015) başlattıkları işi bırakma eylemi gece de devam etti. Eylemlerini sürdüren işçiler bu sabah toplu halde fabrika giriş kapısına yürüdü. DHA'dan Eyüp Kelebek'in haberine göre, alkışlarla tempo tutup 'İşçiyiz, haklıyız kazanacağız' diye slogan atan işçiler adına İsmail Demirbaş fabrika dışında açıklama yaptı. Yaklaşık 1000 işçinin fabrika bahçesinde eylemlerini sürdürdüklerini belirten Demirbaş, geceyi fabrika bahçesinde kırağı altında naylondan çadır kurup, yerlere serdikleri kartonların üzerinde oturarak geçirdiklerini söyledi.

'Türk Metal Sendikası'nı istemiyoruz'



Tepkilerinin işverene karşı olmadığını, bağlı oldukları Türk Metal Sendikası'ndan ayrılmak istediklerini ifade eden Demirbaş şöyle devam etti:

"Türk Metal Sendikası'nı istemiyoruz. Türk Metal Sendikası'nı burada istemiyoruz. Türk Metal Sendikası'na biz bir vekalet verdik. Türk Metal Sendikası bizim vekaletimizi kötü kullandı. Bize sözleşme adı altında hükümetin emeklilere verdiği gibi enflasyon oranlarında zam yapılacak diye 3 senelik attı. Şimdi arkadaşlar bunu kabul etmemişlerdi. Türk Metal bu imzayı atarken de bize sormadı. Yıllardır böyle davranıyordu. Sonuçta bu sendikal düzen, kanunlar, bir yerde topluma cevap vermez hale geldi. Toplum kendiliğinden birden patladı. Bunu her yerde görüyoruz. Sendikal kanunlar toplumu tatmin etmiyor. Toplum bu kanunları yırtıyor. Demek ki birincisi kanunların değişmesi gerekiyor. Bu kanun ve düzenlemelerle işçiler, çalışanlar haklarının korunması muhafaza edilmesi mümkün değil."

'İşyerimiz ile bir sorunumuz yok'

İşyeri ile bir sorunları olmadığını vurgulayan İsmail Demirbaş, "İşyerimiz ile bir sorunumuz yok. İşyeri bizim ekmek kapımız. İşyerimizden asla vazgeçmeyiz. İşyerine en ufak bir zarar getirmeyiz. Şu anda kritik olan her yer çalışıyor. Bu konuda biz yönetimden daha hassas davranıyoruz. Çünkü yarın gelip biz burada çalışacağız, burası bizim ekmek kapımız" dedi.

Macera peşinde koşmadıklarını belirten İsmail Demirbaş amaçlarının Türk Metal Sendikası'ndan ayrılarak, sendikayı çalıştıkları fabrikada yetkisiz hale getirmek olduğunu söyledi. Dün geceyi fabrika bahçesinde geçirdiklerini de anlatan Demirbaş şunları söyledi:

"Naylon ve karton kutulardan oluşan çadırlar içerisinde sabahı etmeye çalıştık. Bu sorunun kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Bizim istediğimiz talepler gayet insani talepler. Biz iş yerimize zarar gelsin istemiyoruz. Biz bir macera peşinde koşmuyoruz. Öyle bir niyetimiz yok. Arkadaşlar kontrollü bir şekilde davranıp amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Bizim sorunumuz, sendika ile ilişkimizi kesmek. Mümkünse bu konuda bize yardımcı olsunlar. E-Devlet şifresi konusunda yetkililerden yardım istiyoruz."