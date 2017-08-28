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Spor

Eskişehir deplasmanında ilk puanını alan Denizlisporlu futbolculara pirim

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk puanını Eskişehir deplasmanında, 2-2'lik sonuçla alan Denizlispor'da yönetim, futbolculara 2'şer bin TL beraberlik primi dağıtacak

28 Ağustos 2017 16:23

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de sezonun ilk puanını Eskişehir deplasmanında, 2-2\'lik sonuçla alan Denizlispor\'da yönetim, futbolculara 2\'şer bin TL beraberlik primi dağıtacak.
Sezona 3-0\'lık Adanaspor ve 1-0\'lık İstanbulspor yenilgileriyle başlayan yeşil siyahlı ekip zorlu deplasmanda iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 1 puan çıkarırken, Başkan Mustafa Üstek, futbolcuların çabasını kutlayıp Eskişehir\'de ilk yarı kötü oynayıp ikinci yarıda toparlandıklarını söyledi.
Başkan Üstek, \"İki kez geriye düştüğünüz bir deplasmandan puanla dönmek iyidir. Lige verilen ara bize iyi gelecek. Sakat olan Veli, Ziya ve Cenk iyileşerek takıma dönmüş olacak. Ara sonrası sahamızda oynayacağımız Elazığspor maçını kazanmak istiyoruz\" dedi. Eskişehir dönüşü antrenmanlara ara vermeyen yeşil siyahlılar, perşembe gününe kadar çalışmalarını sürdürecek. Teknik direktör Yusuf Şimşek, futbolculara cuma ve cumartesi 2 gün bayram izni verecek.

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