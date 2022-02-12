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Ekonomi

Eskişehir'deki elektrik faturası protestosuna polisten müdahale

Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto ediyor

12 Şubat 2022 18:19

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için yurttaşlar Eskişehir'de bir araya geldi. Polis, eyleme müdahalede bulundu.

elektrikfaturapoliseskişehir
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