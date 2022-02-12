Eskişehir'deki elektrik faturası protestosuna polisten müdahale

Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto etmeye devam diyor. Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için Eskişehir'de bir araya gelen yurttaşların gerçekleştirdiği eyleme polis sert müdahalede bulundu.

SOL Parti, sosyal medya hesabından polisin müdahale görüntülerini, "Eskişehir'de elektrik faturası protestosuna polis saldırdı" notuyla paylaştı.

CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Emniyet yetkililerinden yürüyüşe izin verilmesini istedi. CHP’li Süllü, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'la telefonda görüştü. Yürüyüşe izin verilmedi. Vatandaşlar, “Barikat açılsın, yürüyüş başlasın”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı at