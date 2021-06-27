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Eskişehir'de yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş 3 milyon TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi

27 Haziran 2021 15:43

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 3 milyon liralık elektronik ürün ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokularak doğu illerinden Eskişehir'e nakledildiği ve depolandığı tespit edilen kaçak ürünleri ele geçirmek için çalışma başlattı.

Eşyaların bazı iş yerlerine de dağıtılarak vergisiz ve haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine baskın düzenledi.

Söz konusu iş yeri ve deposunda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edilen 5 bin 570 parçadan oluşan, akıllı cep telefonu ekranı, tablet ekranı, hoparlör, bluetooth kulaklık ve muhtelif yedek parça türü kaçak elektronik cihaz ele geçirildi.

 

 

 

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