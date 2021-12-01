Eskişehir'de su fiyatına yüzde 20 zam yapılması teklifi, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. ESKİ yöneticilerinin yüzde 20 zam istediğini hatırlatan CHP’li meclis üyesi Mustafa Önder , “Memlekette harçlarda, vergilerde, cezalarda yüzde 36 artış varken ESKİ yöneticileri gerçekten kendilerinden fedakârlıkta bulunarak, özveride bulunarak çok insanca ve cesurca hayır halkımızın belini bükemeyiz, dolayısıyla yüzde 20’yi şu an için idare etmek zorundayız istikametinde konuşmalar geçti” dedi.

Eskişehir’de ESKİ genel kurulu toplantılarının üçüncü oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Yılmaz Büyükerşen’in mazeretli olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündeme şebeke suyuna zam konusu geldi. Yapılan uzun görüşmeler neticesinde kullanma suyuna yüzde 20 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

"Daha yüksek oranda zam talep edilmesi gerektiğini söyledim”

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleşen oturumda CHP’li meclis üyesi Mustafa Önder söz aldı.

Komisyon görüşmelerini aktaran Önder, “Günümüz ekonomisinin şu an ki seyirlerine bakarak bu yüzde 20 ile böyle bir müessese müdürlüğü ne kadar daha ayakta kalabileceğini, bu oranın, girdilerdeki artışların çok daha yukarıda olduğunu beyan ettim. Bu beyanımı da Türkiye’de açıklanan enflasyonun yüzde 19,6 olduğunu lakin tüm harçlar, vergiler vs. yüzde 36 açıklanıyorsa bu gerçek enflasyon değildir diye savundum. İdarenin ayakta kalamayacağını, daha yüksek oranda zam talep edilmesi gerektiğini ben söyledim” diye konuştu.

ESKİ yöneticilerinin yüzde 20 zam istediğini hatırlatan Önder, “Memlekette harçlarda, vergilerde, cezalarda yüzde 36 artış varken ESKİ yöneticileri gerçekten kendilerinden fedakârlıkta bulunarak, özveride bulunarak çok insanca ve cesurca hayır halkımızın belini bükemeyiz, dolayısıyla yüzde 20’yi şu an için idare etmek zorundayız istikametinde konuşmalar geçti” dedi.

“Yılmaz Büyükerşen’in paylaşımı ile siyasi rant yaptığını düşünüyorum”

AKP'li Murat Özcan ise “Önemli olan zammın 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması sağlanmıştır. Başkanın 2021 yılının bitmesine bir ay kala zam yapmadık açıklaması yapmasının anlamlı olmadığını düşünüyorum. 2021 yılında zam yapmadık ve yapmayacağız açıklaması senenin başında, ortasında yapılır. Sonunda yapılmaz” ifadelerini kullandı.

“Yılmaz Büyükerşen’in paylaşımı ile siyasi rant yaptığını düşünüyorum” diyen AKP'li Orhan Durmuş “Kendisine hiç yakıştıramadım. Yakışmadı. Burada hep beraber mecliste çalışıyoruz. Eskişehir’in meselelerinin Büyükşehir’in meclisinde doğru ölçüp karara ulaştırmak siyasi rol çalmak hayal kırıklığına uğrattı. Meselenin aslı uzlaşılan noktada zam yapmayacağız ifadesidir” şeklinde konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Yılmaz Büyükerşen, 26 Kasım günü Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere birçok girdideki artışlara rağmen ekonomik krizin hemşehrilerimizi derinden etkilemesi nedeniyle 2021 yılı içerisinde toplu taşıma ve içme-kullanma suyunda herhangi bir zam uygulamayacağız.”