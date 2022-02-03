Eskişehir'de simide zam

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi’nin ocak ayı toplantısında alınan kararla 2,50 liraya satılan simidin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı.

Eskişehir'de simidin fiyatı, yapılan son zamla 3 TL oldu. Eskişehir Lokantacılar Odası, Pastacılar Odası ile Ticaret Odası’na üye olan simitçilerden bazıları yeni tarifeyi uygularken bazıları ise simidi eski fiyattan sattı.

Yeni fiyat tarifesi ise şöyle açıklandı:

“100 gram simit 3 lira, 80 gram kek 3 lira 50 kuruş, 80 gram açma 3 lira 50 kuruş, 80 gram Karaköy 3 lira 50 kuruş, 80 gram poğaça 3 lira 50 kuruş, 80 gram börek 3 lira 50 kuruş.”