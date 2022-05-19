Eskişehir'de kadın cinayeti: 15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Eskişehir’de, İ.A. adlı erkek çocuğu (15), 1 yıl önce babası Erkan A.'dan boşanan annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olay sonrası otomobille kaçan çocuğun yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta oturan Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı.

Erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi’ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Bor’un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen’i (50) vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap Bor’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Çayır’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Baba ve oğlu yakalandı

Cinayetin ardından kaçan İ.A. ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., mahalledeki farklı sokaklarda pompalı tüfekle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor. (DHA)