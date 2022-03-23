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Eskişehir'de 'Geçinemiyoruz' eylemine katılan 100 kişiye soruşturma

Şubat ayında, ‘Zamlar Geri Alınsın’ adı altında ‘Geçinemiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz. Zamları protesto ediyoruz’ eylemi yapılmıştı

23 Mart 2022 16:24

Eskişehir'de şubat ayında gerçekleştirilen 'Geçinemiyoruz' eylemine katıldığı gerekçesiyle 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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