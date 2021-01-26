Eskişehir'de duyulan patlama sesiyle ilgili belediyeden açıklama: Uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasından duyulan ve patlamayı andıran ses için, "Yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır" açıklamasını yaptı. Sakarya'da da benzer ses duyulmuş; uçağın ses duvarını açması nedeniyle olduğu belirtilmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, patlamayı andıran sese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Belediyenin açıklaması şöyle: "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir." Öte yandan Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi, çok sayıda ekibi harekete geçirmişti. Paniğe sebep olan ve çok sayıda vatandaşı korkutan sesin kaynağının, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. TIKLAYIN: Sakarya'daki patlama sesinin kaynağı belli oldu; validen açıklama