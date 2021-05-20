Eskişehir'de bir köpek, batması için taşla birlikte poşet içinde akarsuyu atıldı!

Eskişehir’de, Porsuk Çayında ölü köpek bulundu. Köpeğin bir poşet içinde, batması için taşla birlikte suya atıldığı belirlendi.

İnsanlık dışı olay, Orhangazi Mahallesi Özden Sokak yakınlarında, Porsuk Çayı içinde temizleme çalışmaları yapan belediye ekiplerinin bir poşetin içinde talihsiz köpeğin cesedini bulmasıyla ortaya çıktı. Kayığa alınan köpeğin bir poşete konulduğu, ardından batması için taşla birlikte Porsuk çayına atıldığı anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri ve Odunpazarı Belediyesi barınağına bağlı ekipler geldi. Pitbull cinsi olduğu öğrenilen köpeğin üzerinde çeşitli yaralar olduğu, yapılacak incelemenin ardından da gömüleceği belirtildi.