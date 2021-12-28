Eskişehir’de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Eskişehir’de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; sahte içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanıldığı tespit edilen etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin 2 iş yeri ve 1 soğuk hava deposuna yaptığı baskınlarda; içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ve 32 alkol kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. (DHA)