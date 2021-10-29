Eskişehir’de 1,7 milyon TL’lik kablo çalan 7 kişi yakalandı

Eskişehir Sivrihisar'da 1 milyon 700 bin lira değerinde 15 ton enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 7 kişi jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Sivrihisar ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesinde inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesinden 15 ton ağırlığında ve 1 milyon 700 bin lira değerinde enerji nakil kablosu çalındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince başlatılan soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelisi 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 3ünün benzer suçlardan yakalanıp tutuklandıkları saptandı. Diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sivrihisar Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.