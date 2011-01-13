-ESKİŞEHİR CANAVARI HAKİM KARŞISINDA ESKİŞEHİR (A.A) - 13.01.2011 - Eskişehir'de, aralarında husumet bulunan aileden 6 kişiye 4 ay içinde gerçekleştirdiği 3 ayrı saldırıda öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, güvenlik nedeniyle Ankara'daki bir cezaevinde bulunan tutuklu sanık İhsan Doğu (56) katıldı. Mahkeme heyetinin savunması için söz verdiği sanık İhsan Doğu, Toprak ailesinin kendisine 3 yıl zulüm yaptığını, öldürdüğü Yusuf Toprak'ın 2008 yılında kendisine tüfekle ateş edip yaraladığını ileri sürdü. Aralarında husumet oluşan Toprak ailesinin 3 yıl boyunca çeşitli taciz ve kavgalarına maruz kaldığını iddia eden Doğu, şunları söyledi: ''Namaz kılan adamım. O yıl hacca da niyetlendim. Çok üstüme geldiler. Tansiyon hastası oldum. Olaydan 2 yıl önce pusu kurup, ateş ettiler. Kafam saçma dolu, gözüm görmüyor, psikolojim bozuldu. Evimizi taşladılar... İşkenceleri 3 yıl devam etti. Ya kafama ya onlara sıkacaktım. Her ikisinde de yanacağımı anladım. Olay günü iftar vaktinde kendimi onların bahçesinde buldum. Eve girdim Yusuf Toprak'a ateş ettim, orada öldü. Bahçede Selahattin Toprak'ı gördüm. İkimiz de ateş ettik. O yere yığıldı. Dışarı çıktım. Bahçeden küfür sesleri geldi. Geri döndüm Fatma'yı, ardından da Zeynep'i vurdum. Aracımla olay yerinden kaçtım.'' Söz konusu gece mezarlıkta, ertesi gün de ormanda kaldığını anlatan Doğu, şöyle deva etti: ''İki gün sonra bisikletle kente geldim. Eskişehir'de 2 ay gezdim. Kıyafet değiştirdim, bere, gözlük taktım. Beni gören köylüler bile tanımadı. Yaklaşık 10 bin liram vardı bu da harcamalarıma yetti. Eski otogar, Bayat Pazarı, inşaatlarda gezdim, yatıp, kalktım. Ailemle helalleşip teslim olmak istiyordum. Taksiyle Muttalip'e gittim. Önce boş arsaya, daha sonra olay yerine yakın kullanılmayan evde kaldım. Gece kendi evime gittim. Camlar, kapılar kırılmış. Ailem evi terk etmişti. Ailemin zarar gördüğünü düşündüm. Teslim olmaktan vazgeçtim. Evime girip tüfek aldım. Tüm bunları Emin Toprak'ın yaptığını düşündüm. Onu öldürmek için evlerine gittim. Kapı kapalıydı. Yan bahçeden merdiven alarak bahçeye girdim. Camdan bakarken içerden ateş edildi. Ben de içeri ateş ettim, kaçtım. Emin Toprak'ın ikizi Sadık Toprak'ın öldüğünü sala verilince öğrendim.'' Doğu, boş evde 2 gün daha kaldığını ifade ederek, ''Bu arada Toprak ailesinin akrabası Ziya Akın kafama takılmıştı. Tüm bunları başlatan, gençleri üzerime salan oydu. Onu da öldürdüm. Niyetim teslim olmaktı. Kaçarken ağırdan aldım. İstesem kaçardım. Jandarmayı kaldığım boş eve doğru çektim. Silahları yere bıraktım jandarmaya 'ben İhsan Doğu gel beni teslim al' dedim. Görevli geldi kelepçe taktı'' dedi. -''EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ''- Ölen 6 kişinin yakınları sanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Sanık bunları az ceza almak için uyduruyor. Sanıktan şikayetçiyiz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz'' dediler. Sanık Doğu'nun yakınları ise Toprak ailesinin kendilerini sürekli tahrik ettiklerini belirterek, şöyle konuştular: ''Evlerinin karşısına ev yapınca aramızda husumet başladı. Toprak ailesinin hayvanları evimize, aracımıza zarar verdi. Köpekleri çocuklarımıza saldırırdı. Hayvanları otlatırken sorun yaşardık. Ölen Yusuf Toprak 3 yıl önce İhsan Doğu'yu vurmuştu. Komşular barıştırdı ama sorunlar az da olsa devam etti. Devamlı tahrik vardı. Bizi bunalttılar. Ufak tefek sorunlar büyüdü. İhsan Doğu'nun psikolojisi bozulmuştu.'' Yaklaşık 30 tanık dinleyen mahkeme heyeti, sanığın Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatının tahliye talebini reddetti. Eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı 9 Mart'a erteleyen heyet, sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için de rapor alınmasına karar verdi. -GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI- Güvenlik gerekçesiyle Ankara'daki cezaevinde bulunan sanık İhsan Doğu, cezaevi aracıyla Eskişehir Adliyesi'ne getirildi. Emniyet güçleri Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren sanığı taşıyan cezaevi aracına eşlik etti. Adliyeye getirilen sanık, mahkumların sokulduğu kapının kilitli olması nedeniyle yaklaşık yarım saat araç içinde bekletildi. Görevli jandarmanın gelip kapıyı açmasıyla Doğu'yu taşıyan cezaevi aracı adliye binasına girdi. Polis ve jandarma adliye çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmayı izleyecek sanık ve mağdur yakınları, kimlik kontrolünün ardından adliyeye girebildi. Duruşma salonuna sanık ve ölenlerin 5'er yakını alındı. Salona pet şişe sokulmasına izin vermeyen polis, yaşlı bir kadının koltuk değneğini de aldı. Bazı mağdur yakınları sanık, salona girince gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma sırasında rahatsızlanan kişiler de dışarı çıkarıldı. Bu arada salonda görevli jandarmalar, Mahkeme Başkanı Fahrettin Gültekin'in isteği üzerine silahsız görev yaptı. Koyunlar Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Yusuf Toprak (64), eşi Fatma Toprak (60), oğlu Selahattin Toprak (39) ile yeğeni Zeynep Toprak'ı (48) 25 Ağustos'ta evlerinde pompalı tüfekle öldüren İhsan Doğu, olaydan yaralı kurtulan Sadık Toprak'ı (35) 12 Kasım'da, Toprak ailesinin akrabaları Ziya Akın'ı da 17 Kasım'da öldürmüştü.