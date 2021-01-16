Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'den belediye kiracısı ve esnaf için kira düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye kiracısı olup faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaftan 6 ay kira alınmaması, pandemi nedeniyle faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden esnaf için de kiralarında 6 ay yüzde 50 indirime gidilmesi kararını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediyenin kiracılarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden Belediye Meclisi kararını duyuran Büyükerşen’in paylaşımı şöyle;

“Belediyemiz kiracısı olup faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnafımızdan 6 ay kira alınmaması ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden esnafımızın da kiralarında 6 ay yüzde 50 indirime gidilmesi kararı belediye meclisimizde oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca belediyemizin hiçbir kiracısına 2021 yılı içerisinde kira artışı da uygulamayacağız. Bu kararların pandemiden en çok etkilendiğini düşündüğümüz esnafımıza nefes ve umut olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize verdikleri bu karar dolayısıyla teşekkür ediyorum.”