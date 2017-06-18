Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Siyasetin bulaştığı yerde spor olmaz

Eskişehir Anadolu Üniversitesi eski Rektörü ve 1999'dan beri Eskişehir Belediye Başkanı makamında bulunan Yılmaz Büyükerşen, mali sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor ve spor kulüplerinin yönetimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sporda siyaset konusunu değerlendiren Büyükerşen "Siyasetin bulaştığı yerde spor olmaz" derken, Eskişehirspor'un mali sıkıntıları için "Paradan çok derdimiz üretim olmalı. Avuç açarak futbol yönetilmez" dedi.

Eskişehirspor'un sorunlarına da değinen Büyükerşen, “Paradan çok derdimiz üretim olmalı. Avuç açarak futbol yönetilmez. Dernek statüsü ile bu işler olmuyor. Her defasında söyledim ve hayata geçmesi için öneriler sundum. Mutlaka Eskişehirspor A.Ş olmalı. Üretime yönelik çalışmalar yapılmazsa her sezon para konusu gündeme gelir ve istenir. Kurtuluş para aramada ve bulmada değil alt yapıdadır. Davul bile dengi dengine çalar” ifadelerini kullandı.





Kulüp yöneticilerine de tavsiyelerde bulunan Büyükerşen şunları kaydetti:

“Şehre yakın yerleşim yerlerinden tarla alın. Burayı konut alanına çevirmek için başvurun Belediyeye, bizlerde imara açalım ve kulübe yüklü miktarlarda gelir gelsin. Yapmadılar. Olumlu adım atmadılar. Belediyelerin nakit para verme gibi bir lüksü yok. Sadece amatörlere katkı yapabiliyoruz. Birde kulüpler siyasetten uzak tutulmalı. Siyasetin bulaştığı yerde spor olmaz.”