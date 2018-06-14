Eskişehir Basket'te Berrocal ile yollarını ayırdı

ESKİŞEHİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, Başantrenör Josep Maria Berrocal Riera ile yollarını ayırdı.

Eskişehir Basket Takımı\'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Josep Maria Berrocal Riera\'ya teşekkür edilerek şöyle denildi: \"2017-2018 sezonunda takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Josep Maria Berrocal Riera takımımızdan ayrılmıştır. Süper Lig\'deki ilk sezonunda takımımızı Play-Off\'a taşıyan Berrocal\'e teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz.\"

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