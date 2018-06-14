T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehir Basket'te Berrocal ile yollarını ayırdı

ESKİŞEHİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, Başantrenör Josep Maria  Berrocal Riera ile yollarını ayırdı

14 Haziran 2018 14:45

ESKİŞEHİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, Başantrenör Josep Maria  Berrocal Riera ile yollarını ayırdı.
Eskişehir Basket Takımı\'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Josep Maria  Berrocal Riera\'ya teşekkür edilerek şöyle denildi: \"2017-2018 sezonunda takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Josep Maria Berrocal Riera takımımızdan ayrılmıştır. Süper Lig\'deki ilk sezonunda takımımızı Play-Off\'a taşıyan Berrocal\'e teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz.\"
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHATAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiEskişehir Basket Başantrenör Josep MariaRieraEskişehir Basket TakımıJosep MariaBaşantrenörümüz Josep Maria Berrocal RieraSüper LigPlayOffBerrocal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24