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Spor

Eskişehir Basket-İstanbul BBSK: 80-76

Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 5, Yunus Emre (xxx) 7, Ayres (xx) 4, Baron (xxxx) 25, Caner (xxx) 5, Rowaland (x

07 Ekim 2017 20:23

Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 5, Yunus Emre (xxx) 7, Ayres (xx) 4, Baron (xxxx) 25, Caner (xxx) 5, Rowaland (xxxx) 17, Marshall (xxx) 8, Krovtsov  (xxx) 7, Doğan (xxx) 2
İSTANBUL BBSK: İlkan (xx), Mert (xx) 4, Bircevic (xxxx) 17, Thompson (xxx) 6, Klobucar (xxxx) 18, Buva (xxxx) 21, Dulkys (xxx) 8, Uğur (xx) 2
1\'İNCİ PERİYOT: 20-18
İLK YARI: 41-30
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nü 80-76 yendi. 
Eskişehir Basket, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18, İlk yarıyı 41-30 önde bitirdi. Eskişehir Basket, maçın 3\'üncü periyodunu da 61-56 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nü 80-76 yendi.

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