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Spor

Eskişehir Basket - Anadolu Efes: 84-86

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi  HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), Halil Baldemir (xxx), Özge Şentürk (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 10 , Yunus Emre (xx) 3, Ayres (xx) 11 , Baron (xxx) 15, Caner (xxx) 5, Rowland (xxx) 9, Marsh

24 Ekim 2017 00:11

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)

SALON: Anadolu Üniversitesi 
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), Halil Baldemir (xxx), Özge Şentürk (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 10 , Yunus Emre (xx) 3, Ayres (xx) 11 , Baron (xxx) 15, Caner (xxx) 5, Rowland (xxx) 9, Marshall (xxx) 18, Kravtsov (xxx) 13 , Doğan (xx) 
ANADOLU EFES: McCollum (xxx) 9, Doğuş (xxx) 6, Onuralp (xxx) 5, Motum (xxx) 19,  Adams (xxx) 12, Stimac (xxx) 6, Dunston (xxx) 15, Simon (xxx) 14

1\'İNCİ PERİYOT: 15-20
İLK YARI: 37-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket kendi sahasında Anadolu Efes\'e 86-84 yenildi.
Anadolu Efes, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-15, İlk yarıyı ise 41-37 önde bitirdi. Eskişehir Basket, 3\'üncü periyotta üstünlüğü eline geçerirek son periyoda 63-57 önde girdi. Son periyotunda nefes kesen mücadelenin sonunda, Anadolu Efes maçı 86-84 kazanarak salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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