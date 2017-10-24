Eskişehir Basket - Anadolu Efes: 84-86

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)

SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), Halil Baldemir (xxx), Özge Şentürk (xxx)

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 10 , Yunus Emre (xx) 3, Ayres (xx) 11 , Baron (xxx) 15, Caner (xxx) 5, Rowland (xxx) 9, Marshall (xxx) 18, Kravtsov (xxx) 13 , Doğan (xx)

ANADOLU EFES: McCollum (xxx) 9, Doğuş (xxx) 6, Onuralp (xxx) 5, Motum (xxx) 19, Adams (xxx) 12, Stimac (xxx) 6, Dunston (xxx) 15, Simon (xxx) 14

1\'İNCİ PERİYOT: 15-20

İLK YARI: 37-41

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket kendi sahasında Anadolu Efes\'e 86-84 yenildi.

Anadolu Efes, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-15, İlk yarıyı ise 41-37 önde bitirdi. Eskişehir Basket, 3\'üncü periyotta üstünlüğü eline geçerirek son periyoda 63-57 önde girdi. Son periyotunda nefes kesen mücadelenin sonunda, Anadolu Efes maçı 86-84 kazanarak salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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