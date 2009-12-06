Eskişehir: 2 Fenerbahçe: 1 (maç sonucu)

ESKİŞEHİRSPOR: 2 -FENERBAHÇE: 1 (MAÇ SONUCU)
Goller: Adem 2 (Eskişehirspor), Lugano (Fenerbahçe)
ESKİŞEHİRSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 1
Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Adil Sinem xx
Eskişehirspor: Ivesa xx, Koray xx, Nadareviç xx, El Saka xxx, Volkan xxx, Burak xx, Bülent Ertuğrul xx (Dk. 68 Ragıp xx), Alper xx (Dk. 77 Veysel x), Bülent Kocabey xx (Dk. 55 Sezgin xx), Adem xxx, Youla x
Fenerbahçe: Volkan x, Gökhan x, Lugano xx, Bilica xx, Vederson x, Mehmet x (Dk. 66 Guiza x), Baroni xx, Selçuk xx (Dk. 67 Emre x), Dos Santos x (Dk. 66 Uğur x), Alex x, Semih x
Goller: Dk. 62 ve 79 Adem (Eskişehirspor), Dk. 90 4 Lugano (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Bülent Ertuğrul, Dk. 81 Ragıp, Dk. 89 Veysel, Dk. 90 4 El Saka (Eskişehirspor), Dk. 45 Vederson, Dk. 45 Selçuk (Fenerbahçe)
ESKİŞEHİR (A.A) - 05.12.2009 - Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
50. dakikada Alex'in pasıyla topla buluşan Dos Santos'un vuruşunda, kaleci Ivesa topu iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada Bülent Ertuğrul'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Volkan'da kaldı.
62. dakikada Volkan'ın sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Adem, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: (1-0).
72. dakikada Koray'ın sağ taraftan yaptığı ortada, Fenerbançe savunması rakip forvetlerden önce davranarak topu kornere gönderdi.
79. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Adem'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: (2-0).
90 4. dakikada Vederson'un sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Lugano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: (2-1).