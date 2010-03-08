Eskişehir: 2 - Galatasaray: 1

T24

5. dakikada Nadareviç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Leo Franco topu kontrol etti.7. dakikada Eskişehirspor'un, sol taraftan kullandığı serbest vuruşu kullanan Sezer, topu ceza alanına ortaladı. Keita'nın kafasından seken top direğin dibinden kornere çıktı.13. dakikada Elano'nun sol taraftan kaleye gönderdiği top, direğin üstünden auta gitti.31. dakikada Elano'nun mükemmel arapasıyla ceza alanında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jo'nun aşırtma vuruşunda, top üst ağlarda kaldı.36. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.37. dakikada sağdan ceza alanına sokulan Keita'nın, karşısındaki Vucko'ya rağmen yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ivesa'nın da müdehalesiyle kornere çıktı.43. dakikada Mehmet Topal'ın hatalı pasında, Servet ve Caner'in uzaklaştıramadığı topu kaparak ceza alanına giren Koray, yerden plase bir vuruşla topu kaleci Leo Franco'nun sağından filelere gönderdi: 1-0 İlk yarı Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.46. dakikada orta alandan aldığı topla Galatasaray ceza alanına sokulan Koray, Mehmet Topal'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden mükemmel bir vuruşla, Leo Franco'nun solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-054. dakikada Mehmet Topal'dan kaptığı topla ceza alanına giren Alper, Koray'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda Servet'e çarpan top kornere gitti. Kullanılan korner atışından gelen topa Sezgin kafayı vurdu. Fakat meşin yuvarlak kaleci Leo Franco'da kaldı.62. dakikada Sabri'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa, yakın mesafeden Jo vuramadı. Arka direk dibindeki Keita kafa vuruşunu iyi yapamayınca Galatasaray pozisyondan yararlanamadı.65. dakikada Elano'nun pasıyla buluşan Sabri'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten auta gitti.67. dakikada Koray'ı çalımla geçen Caner'in ceza alanına ortaladığı topa, Keita kafayı vurdu. Fakat meşin yuvarlak yandan auta çıktı.72. dakikada Dos Santos'un ceza alanında Veysel tarafından düşürülmesiyle Galatasaray penaltı kazandı. Atışı kullanan Elano, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-1'e getiren golü attı.85. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Elano, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi. Karşılaşma Eskişehirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.