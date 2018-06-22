Eskihisar-Yalova feribot seferleri 24 Haziran'da yaya yolculara ücretsiz olacak

Deniz taşımacılığı markası Negmar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran 2018 Pazar günü Eskihisar – Yalova (Tavşanlı) seferlerini yaya yolcuların için ücretsiz gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Negmar seçim günü oy kullanmaya gidecek yaya yolculara tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vererek destek olacak. Ülkemizin önemli turizm ve ticaret güzergahlarından biri olan Körfez hattındaki yükü hafifletmeyi hedefleyen Negmar, Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında 4 hızlı feribot filosu ile hizmet veriyor" denildi ve şu bilgiler verildi:



"Yolcularına hizmet verdiği yeni modern gemiler sayesinde 45 dakika süren Eskihisar-Yalova hattını 25 dakikaya düşürerek zaman tasarrufu sağlayan Negmar, 2017 yılında Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında 2 milyon araç ve 3 milyon yolcu taşıdı. Şirket böylece yıl boyunca taşıdığı araçlarla İstanbul trafiğinden 980 kilometrelik araç çekerek sağladığı yakıt tasarrufu ile ulusal ekonomiye 87 milyon TL’lik katkıda bulundu." (DHA)