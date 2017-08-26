T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskihisar feribot iskelesinde güvenlik önlemleri arttırıldı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlarda bayram tatili nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırken, araç altı kameralarla araçlar kontrol ediliyor

26 Ağustos 2017 18:08

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlarda bayram tatili nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırken, araç altı kameralarla araçlar kontrol ediliyor.
Bugün başlayan 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında feribot seferleri 15\'den 18\'e yükselirken, önlemler arttırıldı. Eskihisar İskelesi\'ne gelen araçlar güvenlik görevlileri tarafından didik didik aranırken, ayrıca 24 saat boyunca araç altı kamera ile feribota giren tüm araçların altları kontrol ediliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) Eskihisar Güvenlik Müdürü Necmi Ay, şöyle dedi:
\"Vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri için güvenlik önlemleri en üst seviyede yapılmaktadır. 24 saat çalışan bir iskele olarak araçların tamamı araç altı kameramızla kontrol edilip, güvenlik elemanları tarafından da araç bagajları aranmaktadır. Güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulmaktadır. Vatandaşlarımızın daha güvenilir, daha konforlu seyahat etmeleri için elimizden geldiğince güvenlik kontrollerini en üst seviyede tutmaktayız. Araç altı kameramızla yaklaşık 6-7 aydan bu yana gemiye binen tüm araçların altları tamamen taranmaktadır. 24 saat içerisinde 10 bin ile 15 bin araç, araç altı kamerası ile kontrol edilmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut IŞIKBüşra KAYAGEBZEKocaeli DHA KOCAELİ GebzeEskihisarYalova TopçularBugünKurban BayramıGebze EskihisarDeniz OtobüsleriEskihisar Güvenlik Müdürü Necmi AyGüvenlikVatandaşlarımızınAraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24