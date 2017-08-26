Eskihisar feribot iskelesinde güvenlik önlemleri arttırıldı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlarda bayram tatili nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırken, araç altı kameralarla araçlar kontrol ediliyor.

Bugün başlayan 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında feribot seferleri 15\'den 18\'e yükselirken, önlemler arttırıldı. Eskihisar İskelesi\'ne gelen araçlar güvenlik görevlileri tarafından didik didik aranırken, ayrıca 24 saat boyunca araç altı kamera ile feribota giren tüm araçların altları kontrol ediliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) Eskihisar Güvenlik Müdürü Necmi Ay, şöyle dedi:

\"Vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri için güvenlik önlemleri en üst seviyede yapılmaktadır. 24 saat çalışan bir iskele olarak araçların tamamı araç altı kameramızla kontrol edilip, güvenlik elemanları tarafından da araç bagajları aranmaktadır. Güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulmaktadır. Vatandaşlarımızın daha güvenilir, daha konforlu seyahat etmeleri için elimizden geldiğince güvenlik kontrollerini en üst seviyede tutmaktayız. Araç altı kameramızla yaklaşık 6-7 aydan bu yana gemiye binen tüm araçların altları tamamen taranmaktadır. 24 saat içerisinde 10 bin ile 15 bin araç, araç altı kamerası ile kontrol edilmektedir.\"

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