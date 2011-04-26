-ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI İSTANBUL'DA YAKALANDI ALANYA (A.A) - 25.04.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı İstanbul'da yakalandı. Alınan bilgiye göre cinayeti soruşturan Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlının olaydan sonra otogara kaçtığını belirledi. Zanlının İstanbul'a gittiğini belirleyen ekipler durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Zanlı Orhan K'nın kalabileceği adreslere operasyon düzenleyen polis, zanlıyı Beşiktaş ilçesinde ilk eşinden olma kızının evinde saklanırken yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının ifadesinin alındığı yarın da adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şekerhane Mahallesi, Mütevelli Sokak, Mütevelli Apartmanı'nın zemin katında bulunan Ayfer Yeni'ye ait dairede meydana gelen olayda, 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılan Ayfer Yeni, Ordu'da yaşayan eski eşi Orhan K. (43) ile yeniden birlikte yaşama kararı almış, bir süre önce Alanya'ya gelen ve Yeni'nin evine yerleşen Orhan K, dün gece tartıştığı Ayfer Yeni'yi 16 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayet, Orhan K'nın bugün Ayfer Yeni'nin Ordu'da yaşayan ailesini telefonla arayarak ''Kızınızı öldürdüm, cenazesi evde. Gidin alın'' ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı.