-Eski Başbakana 6 ay hapis TUNUS (A.A) - 22.09.2011 - Tunus'ta tutuklanan Libya'nın eski Başbakanı El Bağdadi Ali El Mahmudi'nin, Tunus'a yasadışı yollardan girdiği gerekçesiyle 6 ay hapse mahkum edildiği bildirildi. Tunus Adalet Bakanlığı sözcüsü, El Bağdadi Ali El Mahmudi'nin Tunus'un güneyindeki Tozeur'de savcı önüne çıkarıldığını, yapılan mahkemede sınırı yasadışı yollardan geçtiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini belirtti. Sözcü, Ali El Mahmudi'nin cezasını çekeceği yer konusunda bilgi vermedi. Tunus İçişleri Bakanlığı, El Bağdadi Ali El Mahmudi'nin Tunus'ta tutuklandığını doğrulayarak, tutuklamanın dün akşam yapıldığını söylemişti. El Mahmudi'nin geçen ay ülkeyi terk ettiği ve Tunus'un Cerba adasına gittiği açıklanmıştı.