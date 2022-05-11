Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu'dan konut destek paketi uyarısı: Kamu bankaları yüzde 5,84 zarar edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasına yönelik devreye alınan konut paketlerini pazartesi günü duyurdu. Buna göre ilk el konut alımında yüzde 0,99 faizle 2 milyon liraya kadar 10 yıl vade ile konut kredisi çekilebilecek. İkinci pakette ise ilk ve ikinci el konutlar için 0,89 faizli 2 milyon liraya kadar 10 yıl vadeli konut kredisi çekilebilirken, bu paketten yararlanmak için 1 Nisan'dan önce açılmış döviz mevduat hesaplarının veya hurda altınların merkez bankasına satılması şartı aranıyor.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda söz konusu kredi paketleriyle kamu bankalarının yüzde 5.84 zarar edeceklerini yazdı.

Babuşcu zararı gösteren tabloyu " Kamu bankaları 0.99 aylık faiz ile kullandıracakları konut kredilerinden yaklaşık % 5.84 zarar edecekler…" notuyla paylaştı.