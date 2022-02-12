Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşçu: Büyük enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti, ekonomik krizin ilk büyük patlaması!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Ankara'da büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini iddia etti. Babuşçu, söz konu gelişmeyi "Ekonomik krizin ilk büyük patlaması" olarak değerlendirdi.

Babuşçu paylaşımında şunları kaydetti:

"Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti. 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunmakta. Birlikte iş yaptığı 150 firma ile borç 2 milyar TL'yi aşmakta.

'EKONOMİK KRİZİN İLK BÜYÜK PATLAMASI' "

Konkordato nedir?

Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır. Bu anlaşma borçlunun vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi ya da vadesinde ödeyememe riski altında bulunması durumunda alacaklının indirim yapması ya da fazladan vade vererek borçluyu iflastan kurtarması üzerine yapılan, bir çeşit iflası önlemek adına taviz vermedir.

Ancak her borçlu konkordato ilan edemez. Bu yöntem yalnızca finansal yapıları bozulmuş ve finansal sıkıntı ortadan kalktığında borçlarını ödemeye devam edecek kurumlar için kullanılabilir. Konkordato’nun başlayabilmesi için borçlunun talepte bulunması gerekir ve borçlu alacaklılara iyi niyetli ve dürüst olduğunu kanıtlamak zorundadır. Talep alacaklılar tarafından kabul edilirse hukuki süreç başlar ve yalnızca mahkemece tasdik edilirse borç indirimi ya da vade uzatma gibi anlaşma şartları geçerlilik kazanır.

Şenol Babuşçu kimdir?

Şenol Babuşcu 1965 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1982 yılında ise İstanbul Maliye Okulundan mezun oldu ve Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisat Bölümünde bitirdi. Lisansüstü eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde İşletme bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede doktora tezini yayınladı.

Şenol Babuşcu Maliye Bakanlığında çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Araştırma ve Geliştirme Birimini kurmak üzere Ziraat bankasına geçti. Zaman için Araştırma ve Geliştirme Daire başkanı olarak görevine getirildi.

Ekonomik krizlerden sonra Kamu Bankalarının yapılandırılması için hazırlanan programda üst düzey yönetici olarak Ziraat Bankasında Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.