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Dünya

"Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'ye istifası karşılığında dokunulmazlık verildi"

Mugabe, ülkesinde ölmek istediğini ve sürgünde yaşama niyeti olmadığını söyledi

23 Kasım 2017 16:18

Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra geçen haftaki ordu müdahalesinin ardından istifa eden Robert Mugabe'ye, istifası karşılığında yargılanmaması için dokunulmazlık verildiği ileri sürüldü.

Reuters'e konuşan kaynaklar, Mugabe ile yapılan anlaşma kapsamında Zimbabve'nin eski liderine yargılanmaması için dokunulmazlık ve güvenliğini sağlama sözü verildiğini söyledi.

"Mugabe ülkesinde ölmek istiyor"

Sputnik’in haberine göre, Reuters'e konuşan bir hükümet kaynağı Mugabe'nin görüşmelerde “ülkesinde ölmek istediğini ve sürgünde yaşama niyeti olmadığını” söylediğini aktardı.

Kaynak, "Bu onun için çok duygulandırıcı bir durum ve buna mecbur kaldı. Onun için ülkesinde kalması için güvenliğinin garanti edilmesi çok önemli. Ancak bu onun istediğinde yurtdışına seyahat etmesine engel değil" dedi.

Ne olmuştu?

Zimbabve'yi İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri yöneten Mugabe ordunun müdahalesi ve iktidarki partisi ZANU-PF'nin kendisine karşı harekete geçmesi üzerine salı günü istifa etmişti.

Mugabe tarafından eşi Grace Mugabe'nin önünü açmak amacıyla, görevinden alınması ülkedeki siyasi krizin başlamasını tetikleyen eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın ise yarın yemin ederek Zimbabve'nin yeni Devlet Başkanı olarak görevine başlaması bekleniyor.

93 yaşındaki Mugabe istifasından önce dünyanın en yaşlı lideri unvanını elinde bulunduruyordu.

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