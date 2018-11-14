Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal, Uşak'ta yargılandığı 'FETÖ' davasında 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu yargılanan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Ünal’ın ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ali Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye'de görülen FETÖ davalarında adım geçmiyor. Çatı dava iddianamesinde bile ismim yok. MİT ya da Emniyet'te adımın geçtiği bir soruşturma dahi yok.

1978 yılından beri yazarlık ve çevirmenlik yapıyorum. Onlarca Türkçe ve İngilizce kitabım var.

1978 yılından beri yazarlık ve çevirmenlik yapıyorum. Onlarca Türkçe ve İngilizce kitabım var.

Taleplerin ilki, dini kitaplar yazan yazarları toplayıp İslami Çalışmalar Enstitüsü gibi bir çalışma yapmamdı. Ama ben reddettim. "Ben kendi suyunu kendisi alan bir insanım, kimseye yöneticilik yapamam" dedim.

ABD'de okuyan, doktora yapan öğrencilerin dini eğitim alması için bir yer açalım, sen onlara dini ders ver, ABD'ye yerleş dediler. Bunu da kabul etmedim."