T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Yunanistan Başbakanı'na bombalı saldırı

Lukas Papadimos bombalı saldırıda yaralandı

25 Mayıs 2017 22:13

Yunanistan Eski Başbakanı Lukas Demetrios Papadimos'un aracına zarfla bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos saldırıda yaralandı.

Papadimos, 2011'de geçici başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis'in aktardığı bilgiye göre Papadimos,  kendisine gönderilen bir zarfı aracında açtı ve bomba patladı. Papadimos'un ağır yaralı olduğu belirtiliyor.

Lukas Papadimos kimdir?

69 yaşındaki Lukas Demetrios Papadimos, 1994-2002 yılları arasında Yunanistan Merkez Bankası'nda müdürlük, 2002-2010 yılları arasında da Avrupa Merkez Bankası Başkan yardımcılığını yaptı. Papadimos, 2011- 2012 yılları ise Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüttü.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

Lukas Papadimosyunanistanbomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24