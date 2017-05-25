Eski Yunanistan Başbakanı'na bombalı saldırı

Yunanistan Eski Başbakanı Lukas Demetrios Papadimos'un aracına zarfla bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos saldırıda yaralandı.

Papadimos, 2011'de geçici başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis'in aktardığı bilgiye göre Papadimos, kendisine gönderilen bir zarfı aracında açtı ve bomba patladı. Papadimos'un ağır yaralı olduğu belirtiliyor.

Lukas Papadimos kimdir?

69 yaşındaki Lukas Demetrios Papadimos, 1994-2002 yılları arasında Yunanistan Merkez Bankası'nda müdürlük, 2002-2010 yılları arasında da Avrupa Merkez Bankası Başkan yardımcılığını yaptı. Papadimos, 2011- 2012 yılları ise Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüttü.

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