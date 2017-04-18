Eski YSK Başkanı: Yasa çok açık, mühürsüz oylar iptal edilmeli!

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın yasanın çok açık olduğunu mühürsüz zarf ve oy pusulalarının iptal edilmesi gerektiğini savundu. "Bu konuda tartışma anlamsızdır" görüşünü dile getiren Aydın, "Mühürsüz zarf ve oy pusulaları geçersizdir. Yasada bu çok açık bir şekilde yazılmıştır" diye konuştu.

YSK’nın 16 Nisan halkoylamasında sandıklara atılan mühürsüz zarf ve oy pusulalarını "geçerli sayması" ile ilgili tartışmalar sürüyor. YSK’nın halkoylamasına şaibe düşürdüğü görüşü ağırlık kazanırken, CHP ve HDP sonuçlara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun eski başkanlarından Muammer Aydın Aydınlık gazetesine yaptığı değerlendirmede, yasa hükmünün çok açık olduğunu belirterek "Yasa hükmü açık. Oy kullanılan zarfların üzerinde ilçe seçim kurulu kararı olması lazım. Oy pusulalarında da sandık kurulu mührü olmalıdır. Hiç mühürsüz zarf ve oy pusulaları geçersizdir. Yasada bu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Bu konuda tartışma anlamsızdır. Mühürsüz oyların iptal edilmesi yasa gereğidir" dedi.