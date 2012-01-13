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Eski York düşesine Türkiye’de dava

Eski York Düşesi Sarah Ferguson'a 22,5 yıl hapis istenmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Daily Telegraph, 2008 yılında ITV kanalı için Saray'daki bir çocuk yurdunu gizlice filme çeken Ferguson'un ''özel hayatın gizliliğini yurtta kalan 5 çocuk yönünden ihlal ettiği'' gerekçesiyle 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasının istendiğini duyurdu.



Gazete, Türkiye'nin programın o dönemde Avrupa Birliği'ne üyelik çabalarına karşı karalama kampanyası olduğunu iddia ettiğini yazdı.

Gazete, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın dün Türkiye'den hukuki yardımlaşma talebi geldiğini doğruladığını, ancak işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda açıklama yapmadığını belirtiyor.

Daily Telegraph kaynaklarının, yaşanan olay İngiltere yasalarına göre suç sayılmadığından Düşesin de sınırdışı edilmeyeceğini söylediklerini vurguladı.

Independent gazetesi de "Sarah Ferguson kimsesiz çocuklara zulmü filme çekmek için Türkiye'ye gitmişti. Şimdi geri gelmesi isteniyor ama cezaevine..." diye yazdı.

Eski düşesin sözcüsü suçlamalar hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak yakın çevresi Independent'a yaptıkları açıklamada Düşesin endişe duymadığını anlattı.

Gazete, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir açıklama yapmadığını, ancak Türk basınında çıkan haberlere göre savcıların, İngiltere'nin güvenlik gerekçesiyle işbirliğini reddettiğini söylediğini belirtiyor.


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