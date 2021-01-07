Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan: Boğaziçi yıkılsa Erdoğan "Melih Bulu" kararından vazgeçmez

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, dışarıdan atamayla rektör olarak göreve getirilen Prof. Melih Bulu'ya yönelik protesto gösterilerini, "Boğaziçi yıkılsa da Erdoğan kararından vazgeçmez. İstifa etmeli ama Erdoğan buna izin vermez. Çünkü Erdoğan Prof. Dr. Melih Bulu'dan söz almıştır" şeklinde değerlendirdi.

Eski Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan karar verdiyse YÖK'ün bilgilerinin önemi kalmıyor"

Karar gazetesinin internet sitesine konuşan Özcan, "YÖK, rektör adaylar için bilgi toplamıştı fakat son söz Erdoğan'a ait. Erdoğan, karar verdiyse YÖK'ün bilgilerinin önemi kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın açıklamaları şöyle: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar tamamen hayal kırıklığı. Çünkü ileriye gideceğimize gün geçtikçe geriye gidiyoruz. YÖK Başkanı olduğum dönemde, Erdoğan 'Yetkilerimi kullanıyorum, hocam siz de yetkileriniz çerçevesinde hareket edin' dedi.

"YÖK tabii ki kaldırılmalı"

YÖK, rektör adaylar için bilgi toplamıştı fakat son söz Erdoğan'a ait. Erdoğan, karar verdiyse YÖK'ün bilgilerinin önemi kalmıyor. YÖK tabii ki kaldırılmalı, Gelecek Partisi olarak YÖK'ü kaldıracağız. YÖK'ün en büyük problemi; yetkilerinin çok olması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yurtdışı ziyareti sırasında Şehir Üniversitesi öğrencilerine "Yakın zamanda üniversiteniz kapatılacak" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nin elitist olduğunu düşünüyorlar. Daha farklı değerlere sahip olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu düşünce yanlış. Üniversiteler o kadar siyasallaştı ki... Allah aşkına neyi konuşuyoruz? Artık 'AK Parti' üniversiteleri var!

Üniversitelerdeki kalitesizliğin en büyük nedeni; liyakatın olmaması. Lisan bilmeyen hocalar, üniversitelere yerleştirildi. Bir de tarikatlar faktörü var.

İstifa etmeli fakat Erdoğan buna izin vermez. Erdoğan, Bulu'dan söz almıştır."