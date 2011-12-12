Eski YÖK Başkanı Özcan Gül'e danışman oluyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün YÖK Başkanlığına Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'yı atamasının üzerine, 4 yıldır bu görevi yürüten Prof. Özcan'ı da yanına danışman olarak alacağı öğrenildi.
Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre, motosiklete binen, pilotluk eğitimi alan Özcan'ın yeni görevi Köşk'te Gül'ün eğitim alanındaki danışmanlığını yürütmek olacak. Özcan'ın anayasa değişikliği kapsamında YÖK'ün yeniden yapılandırılmasında Gül'e danışmanlık yapması bekleniyor.