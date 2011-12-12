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Eski YÖK Başkanı Özcan Gül'e danışman oluyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün YÖK Başkanlığına Şehir Üniversitesi Rektörü...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün YÖK Başkanlığına Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'yı atamasının üzerine, 4 yıldır bu görevi yürüten Prof. Özcan'ı da yanına danışman olarak alacağı öğrenildi.



Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre, motosiklete binen, pilotluk eğitimi alan Özcan'ın yeni görevi Köşk'te Gül'ün eğitim alanındaki danışmanlığını yürütmek olacak. Özcan'ın anayasa değişikliği kapsamında YÖK'ün yeniden yapılandırılmasında Gül'e danışmanlık yapması bekleniyor.

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