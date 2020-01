Eski yıldızlar derbide unutamadıkları anıları anlattı

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam saat 20:00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki ezeli rakibin eski golcüleri Mert Nobre ve Johan Elmander derbi anılarını anlattı.

Santra'nın Kasım sayısına konuşan Nobre, Fenerbahçe forması giydiği dönemde neredeyse her derbi gol attığını vurgulayarak "Fenerbahçe-Galatasaray çok büyük kulüpler. Her zaman ekstra motivasyon isteyen maçlardı. Biliyorduk ki bütün Türkiye bu maçı izleyecek, herkesin gözü sahada olacak. Markete gittiğinizde bile bu hazırlığı fark edersiniz. Daha yoğun konsantre olurdum. Bir hafta öncesinden başlardım maça hazırlanmaya. Sahaya çıkarken şunu düşünürdüm, herkes ama herkes benden gol bekliyor, galibiyet bekliyor ve taraftar için çok önemli. Ben çok şanslıydım Galatasaray maçlarında. Her maç gol attım diyebilirim" diye konuştu.

"Tribünler inanılmaz baskı kuruyor"

Galatasaray maçlarında Fenerbahçe tribünlerinin büyük bir baskı kurduğunu da ifade eden Nobre, "Mesela 4-0 kazandığımız bir maç var. İnanılmaz bir baskı kurdu seyircimiz. Gerçekten olağanüstü bir gündü. Belki de tüm zamanlarda en iyi atmosferlerden biriydi. Bizim takım da çok iyiydi. Appiah, Anelka, Tuncay, Alex, Luciano... Harika bir kadroydu. Taraftarlar, 90 dakika boyunca büyük bir desteği arkamızda hissettirdi" dedi.





"Fenerbahçeli olmak istiyorsan..."

İlk Galatasaray derbisi öncesi ve sonrası yaşadıklarını da anlatan Brezilyalı oyuncu, "İlk derbiden önce 'eğer Fenerbahçeli olmak istiyorsan Galatasaray’a gol atman gerekiyor' demişlerdi. Çok anlayamamıştık ne demek istediklerini ama maçı 2-1 kazandık, Mehmet Yozgatlı ve ben attık golleri, maç sonunda çok iyi anladım ne söylediklerini" ifadelerini kullandı.

"İlk derbimde çok heyecanlıydım"

Galatasaray'da sadece 2 sezon geçiren ancak taraftarın sevgilisi haline gelen İsveçli Johan Elmander de derbi anılarını anlatırken, "Derbi haftalar öncesi konuşmaya başlanıyor. Kalabalık bir medya maçı takip ediyor. Ben bundan çok keyif aldım. O maçlara çıkarken hiç endişem olmadı. Biz Galatasaray’dık ve kimseden çekinmemeliydik. İlk derbimde tünelden çıkarken çok heyecanlıydım. Çok büyük beklentiler olduğunu, bu maçın tarihsel olarak ne ifade ettiğini öğrenmiştim. Elbette her zaman kazanmak için, en iyinizi vermek içi sahaya çıkarsınız ama Fenerbahçe’ye karşı ekstra bir katkı yapmanın önemi, o anı farklı kılmıştı" diye konuştu.





"Derbide attığım gol hayatımın en güzel anı"

Fenerbahçe karşısında attığı ilk golü hala unutamadığını ifade eden Elmander, "Fenerbahçe’ye ilk golüm çok özeldi ve hayatımın en özel anıydı.. Kollarımı açıp bir uçak gibi taraftarlara doğru koşuşum... Onların çığlık atan yüzlerindeki mutluluğu görmek... Bundan ne zaman bahsetsem tüylerim ürperiyor! Yaşadığım sürece unutmayacağım ve yanımda taşımak isteyeceğim bir hikaye olacak bu" dedi.





"Kötü şans mı yoksa lanet mi?"

Sarı-kırmızılı ekibin, 16 yıldır Kadıköy'de kazanamamasıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan İsveçli golcü, "Bazen böyle seriler oluyor futbolda. Derbiyi fark yaratan çok küçük detaylar belirliyor. Evlerinde iyi bir rekorları var bunu korumak için ellerinden gelen her şeyi ama her şeyi yapabilirler! Kötü şans mı yoksa lanet mi var? Ya da neden böyle oluyor? Bu soruların bir yanıtı yok. Bunun analizini ben yapamıyorum açıkçası" şeklinde konuştu.