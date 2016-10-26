Eski YARSAV Başkanı Murat Arslan tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sayıştay denetçilerine yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arslan, ifadesinde "Herkes için adalet demeye devam edeceğim, hukuk bir gün bu ülkeye gelecek" demişti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen Arslan'ın, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Arslan, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

AA'da yer alan habere göre savcılık ifadesinde, FETÖ/PDY'ye ait ev veya yurtlarda sohbet adı altında yapılan görüşmelere katılmadığını söyleyen Arslan, bir tanığın hakkındaki "Murat Arslan'dan cemaat içindeki toplantılarda Murat Abi olarak bahsedilir ve kendisinin cemaat üyesi olduğu izlenimi açık bir şekilde verilirdi. Murat Arslan'ın mahkeme içinde deşifre olmaması için özel önem gösterilirdi" ifadesini de, "Mahkemede herkes birbirine abi veya abla diye hitap etmektedir." diyerek kabul etmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın da aralarında bulunduğu bazı Sayıştay denetçileri hakkında, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı almıştı. YARSAV, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştı.

Yargıçlar Sendikası: Murat Arslan cemaatle ilişkilendirilemez

Yargıçlar Sendikası, OHAL KHK’sı kapsamında kapatılan YARSAV’ın Başkanı Murat Arslan’ın evi basılarak gözaltına alınmasını kınamıştı. Başkan Mustafa Karadağ imzasıyla yayınlanan açıklamada “YARSAV'ı cemaatle ilişkilendirmek ne kadar yanlış ise Başkanı Murat Arslan’ı cemaatle ilişkilendirmek de bir o kadar yanlıştır” denilmişti.

OHAL'e Karşı Hukuk Örgütleri Birliği Arslan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili "15 Temmuz sonrasında başlayan sürecin cemaatle mücadele adı altında solculara, aydınlara ve muhaliflere yönelik bir cadı avına dönüştüğü herkes tarafından bilinmektedir. Murat Arslan yaşamı boyunca haksızlıkların karşısında, ilericilerin ve ezilenlerin yanında duran onurlu bir hakimdir"