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Eski YARSAV Başkanı gözaltına alındı

YARSAV, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan ilk OHAL kararnamesi kapsamında kapatılmıştı

19 Ekim 2016 12:49

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan, Ankara'daki evinde gözaltına alındı. YARSAV, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan ilk OHAL kararnamesi kapsamında kapatılmıştı.

DHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında sabah 7.30'ta Ankara'daki evinde gözaltına alınana Arslan ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2006 yılında Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından kurulan 1604 üyeli YARSAV ilk OHAL kararnamesiyle kapatılmıştı.

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