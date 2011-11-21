-Eski Yargıtay Üyesi kendini savundu ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Yargıdaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına öğleden sonra devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan Hasan Erdoğan, hakkındaki iddialar nedeniyle gururunun incindiğini, onurunun kırıldığını söyledi. Yüce Divan'ın karşısına çıkması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Erdoğan, ''40 yıllık meslek hayatımda hak ve adaletten hiç ayrılmadım. Böyle ağır bir suçlamayla karşınızda bulunmam bana büyük bir ızdırap veriyor'' dedi. Dünya Ticaret Merkezi tarafından CNR Fuarcılık adlı şirkete kiralanan alanların tahliyesi için ayrı ayrı davalar açıldığını, her bir dosyanın temyiz aşamasında Yargıtay'a geldiğini anlatan Erdoğan, iddiaya konu davanın da temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'ne geldiğini belirtti. Söz konusu davanın heyet tarafından oy birliğiyle karara bağlandığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''O tarihlerde her iki taraf da beni telefonla arayarak sekreterim aracılığıyla görüşme talebinde bulundu. Bu durumdan rahatsız oldum. Hiçbirisiyle görüşmedim. Heyetteki arkadaşlarıma da rahatsızlığımı ilettim. 'Takip edilen bir dava, gerekirse bu davaya bakmayalım' dedim. Heyetteki arkadaşlarım da 'Biz birbirimizi biliyoruz, neden bakmayalım?' dediler. Yaptığımız inceleme sonucunda yerel mahkemenin tahliyeye ilişkin verdiği kararı oy birliğiyle onadık. Üye arkadaşlarımı etkilemem mümkün değil. Benim de yalnızca bir oyum var. Herkes vicdani kanaatine göre oy kullandı.'' Erdoğan, verdikleri kararın düzeltilmesi isteminde bulunulduğunu, bu nedenle dosyanın tekrar dairelerine geldiğini hatırlatarak, kendisinin emekliliğine kısa bir süre kalması nedeniyle dosyaya yeni heyetin bakmasını istediğini anlattı. Yeni heyet tarafından karar düzeltme isteminin kabul edilip yerel mahkemenin kararının bozulduğunu dile getiren Erdoğan, bunun normal hukuki bir süreç olduğunu ifade etti. Aynı süreçte açılan bir başka tahliye davasının temyiz incelemesinin kendi daire başkanlığı döneminde kiracı lehine sonuçlandığını anımsatan Erdoğan, ''Davacı lehine menfaat temin ettiği iddia edilen bir kişi bir ay sonra böyle farklı bir kararı verebilir mi?'' diye sordu. Yargılanmasına sebep olan olayı da anlatan Erdoğan, hakkında teknik izleme yapılan bir avukatın kimliği belirsiz bir kişiye Gaziosmanpaşa Koza Sokak'ta içinde para olduğu iddia edilen bir karton torba verdiği ve bu kimliği belirsiz kişinin kendisi olduğu şüphesiyle hakkında dava açıldığını söyledi. Erdoğan, ''İddia edilen kimliği belirsiz kişi ben değilim. İddiaları kabul etmiyorum. Gaziosmanpaşa'da avukat Nevzat Okçu ile buluşmadım. Kendisinden bir şey almadım. O kişi ben olsaydım hakkımda derhal suçüstü yapılması gerekirdi. Oysa ben üç ay daha daire başkanlığı görevini yürüttüm'' diye konuştu. Yargıtay'dan 18 Şubat 2009'da emekli olduğunu, emekli olduktan sonra bir gazetede iddialarla ilgili haberin yer aldığını kaydeden Erdoğan, haber üzerine Yargıtay Başkanlığına giderek hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma açılmasını istediğini söyledi.